اضبط مخالفة .. غياب المرور يتسبب فى زحام مرورى بكوبري " زفتي - ميت غمر "

الغربية محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين مواطنى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب الزحام المرورى اليومى بالكوبرى الفرنساوى الواصل بين المدينتى أعلى نهر النيل، بالرغم من وجود إشارات مرورية لتنظيم حركة المرور .

وقال محمد أسامه أحد الأهالى لـ " اليوم السابع "، إن الكوبرى يشهد اشتباكات وزحام يوميا بالرغم من وجود إشارة مرور ، ولكن لا يوجد فرد مرور قادر على تنظيم الحركة المرورية.

وأوضح أن هذا الكوبرى يعد الرابط الوحيد والأقرب بين المدينتى ، فعند المرور إلى الجانب الآخر تظل السيارات تنتظر بالساعات، بالرغم من المعاناة التى كانوا عليها سابقا وتم تركيب كاميرات وإشارات مرورية، إلا أن سائقى السيارات لم يتبعوا تلك القواعد لتنظيم الحركة .

وطالب المواطنين اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ومدير أمن الدقهلية ، بضرورة توفير فرد مرور من الجانبين لتنظيم حركة السيارات والتى تنتظر لأوقات كبيرة لعدم احترام أحد القواعد المرورية .