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اضبط مخالفة.. شوارع منطى بشبرا الخيمة تغرق فى الصرف الصحى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:04 ص
اضبط مخالفة.. شوارع منطى بشبرا الخيمة تغرق فى الصرف الصحى شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق فى الصرف الصحى
القليوبية إبراهيم سالم

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اشتكى أهالى منطقة منطى بشبرا الخيمة، من انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع المنطقة، خاصة شارع المدرسة القديمة بالمنطقة، دون تحوك المسؤولين على الرغم من تقديم أهالى المنطقة العديد من الشكاوى، وهو ما تسبب فى تحول الشارع إلى بحيرة من مياه الصرف الصحى، نتيجة عطل بأحد الخطوط الرئيسية. 
 
وأكد محمود عبد الله، أحد أهالى المنطقة لـ"اليوم السابع"، "أن خط الصرف الصحى الرئيسى ضرب أكثر من مرة فى الشارع، ومياه الصرف دخلت المنازل، والأهالى كل ما تجيب الشركة تصلحها يلموا فلوس منهم على الفاضى، ويقولوهم اتصلحت، وبصراحة مش عارفين ندخل ونخرج من بيوتنا وعايشين فى الروائح الكريهة".
 
وناشد أهالى منطقة منطى بشبرا الخيمة، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة، وعدم تكرارها مرة أخرى فى شوارع المنطقة.
 
 
شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق في الصرف الصحي (1)
شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق في الصرف الصحي

شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق في الصرف الصحي (2)
شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق في الصرف الصحي

شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق في الصرف الصحي (3)
شوارع منطي بشبرا الخيمة تغرق في الصرف الصحي 

 


محافظ القليوبيه

شبرا الخيمه

الصرف الصحى

مياه الصرف الصحى

المحليات

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