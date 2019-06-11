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اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبنانى وعناصر إجرامية مطلوبة للقضاء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:00 ص
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبنانى وعناصر إجرامية مطلوبة للقضاء عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ/

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وقعت مساء الاثنين، اشتباكات نارية عنيفة، بين وحدات من القوات المسلحة اللبنانية، وعناصر إجرامية مسلحة أثناء تنفيذ عملية لإلقاء القبض عليهم بموجب مذكرات أصدرتها السلطات القضائية، لقيامهم بالإتجار فى المخدرات والأسلحة فى إحدى بلدات مدينة بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل (شمالى شرق لبنان).

وقامت العناصر المطلوبة للقضاء، بالاشتباك مع قوات الجيش المكلفة بضبطهم، مستخدمين أسلحة نارية آلية وقذائف صاروخية من طراز (أر بى جي) لمنع تنفيذ القرارات القضائية بإلقاء القبض عليهم، على نحو اضطر معه الجيش إلى الدفع بتعزيزات عسكرية لضبط الوضع وفرض الأمن فى المنطقة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان مساء الاثنين – أن قوة الجيش التى كانت مكلفة بمداهمة منازل مطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف عن جرائم الإتجار بالمخدرات وإطلاق النار وسرقة السيارات فى بلدة الكنيسة (بمدينة بعلبك) تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين.

وأضاف الجيش اللبنانى أن دورية الجيش اضطرت إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، على نحو أدى إلى إصابة وضبط عدد من المطلوبين، كما ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن الاشتباكات النارية بين وحدات الجيش وبين عدد من المطلوبين، لا تزال دائرة حتى الآن، وأنه لا تزال تسمع أصوات تبادل إطلاق النيران بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

 


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