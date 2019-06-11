سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: استمرار تراجع شعبية الحزب الليبرالى فى كندا لصالح المحافظين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:15 م
استطلاع: استمرار تراجع شعبية الحزب الليبرالى فى كندا لصالح المحافظين رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الاثنين، عن تراجع شعبية الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بزعامة رئيس الوزراء جستن ترودو، مشيرا إلى أن تقدم المحافظين على الحزب الليبرالي وصل الآن إلى مقاطعة كيبيك التي تعتبر إحدى المناطق الرئيسية للحزب الحاكم.

 

وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة "أنجوس ريد" خلال الفترة بين 28 مايو والرابع من يونيو الجاري قبل نحو أربعة أشهر على الانتخابات العامة، أنه في حال جرت الانتخابات الآن سيحصل حزب المحافظين الكندي بقيادة آندرو شير على 37% من الأصوات، مقابل 26% سيصوتون للحزب الليبرالي، و15% للحزب الديمقراطي الجديد يساري التوجه بقيادة جاجميت سينج، و12% للحزب الأخضر بقيادة إليزابيث ماي.

 

وشمل الاستطلاع 4628 كنديا من الذين بلغوا سن الثامنة عشرة فما فوق، ويبلغ هامش الخطأ فيه 2%.

 

وتمسك الليبراليون بدعم ما يقرب من ربع الناخبين الكنديين للشهر الثاني على التوالي، حيث حصلوا على 26 في المائة من الأصوات. وهو انخفاض كبير من نسبة 31% في فبراير الماضي، وهو الرقم الذي يستمر في الانخفاض مع اقتراب الانتخابات في أكتوبر.

 


كندا

استطلاع راى

رئيس الوزراء الكندى

جستن ترودو

الحزب الليبرالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترودو: كندا تعتزم حظر المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة فى 2021

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:59 م

قنصل مصر العام فى كندا يلتقى عمدة مونتريال لبحث خدمة أبناء الجالية

الأحد، 09 يونيو 2019 07:28 م

وزير خارجية فنزويلا يعلن تعليق عمل سفارة بلاده فى كندا

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 ص

وفاة أكبر معمرة فى كندا عن 114 عاما

السبت، 08 يونيو 2019 05:00 ص

كندا تحظر على موظفى الخطوط الجوية وطواقم الطائرات تعاطى القنب

الخميس، 06 يونيو 2019 08:27 م

كندا تؤكد اختطاف اثنين من مواطنيها فى غانا

الخميس، 06 يونيو 2019 05:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة