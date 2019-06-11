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استجابة للمواطنين.. محافظ الدقهلية يشكل لجان لفحص منازل تحرر ضدها محاضر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:29 م
استجابة للمواطنين.. محافظ الدقهلية يشكل لجان لفحص منازل تحرر ضدها محاضر محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة مبنى بالسنبلاوين على الطبيعة، لتحديد الموقف القانوني للمبنى المخالف، وذلك في استجابة لطلب أحد المواطنين يتضرر من تحرير محضر ضده. 
 
وشدد شاروبيم، على فحص كافة المستندات التي عرضها المواطن ومراجعة الموقف كاملا، وقال لا يجوز أن تكون الجهة التي قامت بتحرير المخالفة، هي نفس الجهة التي تقوم بتقييم الوضع على الطبيعة .
 
وفي نفس السياق، طلب شاروبيم من رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بفحص الوضع القانوني لأحد المنازل، ومدى احقيته في توصيل المياه، وما إذا كان المبنى داخل الحيز العمراني من عدمه، والذي يشكو صاحبه من عدم الموافقة على توصيل المياه والصرف . 
 
كما قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من مجلس مدينة أجا وإدارة البيئة والقوى العاملة، لفحص ومعاينة قانونية مصنع مخللات، ومدى تأثيره البيئي وإزالة أسباب الشكوى، وتطبيق الشروط البيئية على المصنع، بما لا يؤثر سلبا على البيئة المحيطة. 
 
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذي عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم، وأكد خلاله قائلا "أننا هنا لقضاء حوائج الناس وعلينا بذل كل جهد ممكن لتلبية مطالب المواطنين الذين ليس لهم أحد غير الحكومة".
 
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة لبحث شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من تعدي أحد الأشخاص على الطريق العام بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس والعرض الشخصي خلال 48 ساعة. 
 
كما قرر محافظ الدقهلية مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة قيام لجنة الزكاة بتأجير مبنى الوحدة الصحية بكفر الدكروري التابعة لمركز نبروه والذي تم تخصيصه للجنة من قبل وفي حالة عدم احتياج التضامن له يتم تخصيصه لاي مصلحة حكومية أخرى. 
 
في نفس السياق طلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المنصورة التنسيق مع الأمن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والقيام بتوصيل المرافق فورا لمنزل إحدى المواطنات من جديدة الهالة والتي تتضرر من عدم قدرتها على التوصيل بسبب اعتراض بعض الأهالي ،كما طلب محافظ الدقهلية منه تنفيذ قرار إزالة مقبرة مخالفة بمقابر قرية بدواي خلال 15 يوم كحد أقصى .
 
 
 
 
 
 
محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى (1)
محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى

محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى (2)
محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى 

محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى (3)
محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين الاسبوعى
 
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة لبحث شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من تعدي أحد الأشخاص على الطريق العام بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس والعرض الشخصي خلال 48 ساعة. 
 
كما قرر محافظ الدقهلية مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة قيام لجنة الزكاة بتأجير مبنى الوحدة الصحية بكفر الدكروري التابعة لمركز نبروه والذي تم تخصيصه للجنة من قبل وفي حالة عدم احتياج التضامن له يتم تخصيصه لاي مصلحة حكومية أخرى. 
 
في نفس السياق طلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المنصورة التنسيق مع الأمن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والقيام بتوصيل المرافق فورا لمنزل إحدى المواطنات من جديدة الهالة والتي تتضرر من عدم قدرتها على التوصيل بسبب اعتراض بعض الأهالي ،كما طلب محافظ الدقهلية منه تنفيذ قرار إزالة مقبرة مخالفة بمقابر قرية بدواي خلال 15 يوم كحد أقصى .
 
 
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محافظه الدقهليه

الصرف الصحى

مياه الشرب

كمال شاروبيم

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