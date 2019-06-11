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ارتفاع أسعار النفط اليوم وسط توقعات بتمديد "أوبك" خفض الإنتاج

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:03 م
ارتفاع أسعار النفط اليوم وسط توقعات بتمديد "أوبك" خفض الإنتاج نفط " ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.71 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 42 سنتا أو ما يعادل  0.7 %، مقارنة مع سعر آخر إغلاق أمس، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 53.85 دولار للبرميل  بمعدل ارتفاع بلغ 59 سنتا أو ما يعادل1.1  %مقارنة بسعرأخر إغلاق له أمس.

وجاءت أسعار النفط مدعومة بتصريحات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على التوافق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط القاضى بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى، كما تلقت أسواق النفط الدعم أيضا من صعود الأسواق المالية، كما أن العقود الآجلة للخام ارتفعت اليوم بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة.

وكانت تصريحات ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، عن أنه يتصور إنخفاض  أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط.

ومنذ بداية شهر يناير الماضى خفض المنتجون فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها منها روسيا الإمدادات النفطية بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهى هذا الاتفاق بنهاية الشهر الجارى، وتنتظر أسواق النفط اجتماع منظمة أوبك وحلفائها نهاية الشهر الجارى من أجل اتخاذ قرار تمديد اتفاق خفض امدادات النفط من عدمة.


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المملكة العربية السعودية خالد الفالح

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