احذر..علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

كتبت فاطمة خليل

أعراض سرطان البنكرياس يحدث سرطان البنكرياس بسبب النموغير الطبيعي للخلايا في البنكرياس - وهوغدة كبيرة تشكل جزءًا من الجهاز الهضمي، وفقا لما ذكره موقع هيئة الصحة البريطانيةNHSفي المراحل المبكرة، لا يسبب ورم البنكرياس عادة أي أعراض، مما قد يجعل من الصعب تشخيصه.



الأعراض الأولى الملحوظة لسرطان البنكرياس هي: آلام في الظهرأو منطقة المعدة - والتي قد تأتي وتذهب في البداية وغالبًا ما تكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد الأكل.

-فقدان الوزن بدون سبب .

- اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين) - قد يتسبب أيضًا في أن يكون البول أصفر أو برتقالي اللون، ويكون البراز بلون شاحب.

حكة في الجلد. تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي: قئ وغثيان قئ وغثيان

التغيرات في حركات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)

حمى وارتعاش الجسم.

عسر الهضم.

جلطات الدم.

من المهم أن تتذكر أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث بسبب العديد من الحالات المختلفة ، وعادة لا تكون نتيجة للسرطان.

قد تصاب أيضًا بأعراض مرض السكري إذا كنت تعاني من سرطان البنكرياس. وذلك لأن الورم يمكن أن يوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين كما يفعل عادة.