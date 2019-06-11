سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد الصحفيين الأفارقة: نسعى لتعزيز حرية الصحافة ونتطلع لدور مصر فى الاتحاد قريبا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:18 م
اتحاد الصحفيين الأفارقة: نسعى لتعزيز حرية الصحافة ونتطلع لدور مصر فى الاتحاد قريبا الاتحاد الدولى للصحفيين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن مشاركته في المؤتمر الدولي الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تحتضنه تونس، هو حدث مهم بالنسبة لنا كصحفيين عرب وأفارقة ويزيد من اهتمامنا به أن المرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد الدولي سيكون إفريقيا وعربيا.

 

وقال الرزيقي - في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر- إن انعقاد المؤتمر في إفريقيا هو إشارة واضحة للصحفيين في كل دول العالم بأهمية تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين والانتباه إلى عدد وحجم الانتهاكات وضحايا النزاعات والحروب في إفريقيا.

 

وأضاف أن الوجود العربي في الاتحاد الدولي كبير وفاعل يؤكد أن قضايا العالم العربي في صدارة الاهتمامات الصحفية الدولية ويجب أن تمضي الأجيال الصحفية العربية في التواجد الكثيف والمستمر في المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية حتى يزدهر واقع الصحافة العربي من كافة النواحي المهنية والظروف السياسية والاجتماعية التي تحيط بالعمل الصحفي.

 

وحول التعاون بين مصر والسودان في مجال الصحافة، قال الرزيقي، إن مقر الصحفيين العرب في القاهرة لذلك نشعر بحاجة ماسة إلى ضرورة تواجد النقابة الصحفية المصرية في عمق الاتحاد الدولي للصحفيين وأن تكون فاعلة بحجم مصر ودورها وتاريخها في هذا المحفل الصحفي العالمي.

 

وأضاف "نحن نتطلع إلى إسهامات مصر خاصة بعد نجاح تونس في تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي وهو شرف لنا كعرب سيتم تدعيمه من كافة النقابات العربية لدورها كاملا في حماية الصحفيين العرب وانتزاع حقوقهم".

 


مصر

تونس

افريقيا

الاتحاد الدولى للصحفيين

صحافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

افتتاح المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين فى تونس

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:00 م

الاتحاد الدولى للصحفيين يعقد مؤتمره الثلاثين بتونس وسط آمال عربية لنيل رئاسته

الأحد، 09 يونيو 2019 11:00 م

النقباء العرب يستعدون لدعم مرشحيهم فى انتخابات الاتحاد الدولى للصحفيين.. مطالب بانضمام النقابة المصرية للاتحاد.. نقيبة البحرين: تمثيلنا مهم لتوصيل رسائلنا..وخالد ميرى: سنناقش انضمامنا بأول اجتماع للمجلس

الخميس، 06 يونيو 2019 02:30 م

وزير داخلية تونس يبحث استعدادات تأمين المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولى للصحفيين

السبت، 01 يونيو 2019 07:00 م

تعرف على مرشحى النقابات العربية للاتحاد الدولى للصحفيين

الجمعة، 31 مايو 2019 01:00 ص

الاتحاد الدولى للصحفيين يبعث رسالة احتجاج لنتنياهو لقمع مسيرة عند حاجز قلنديا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة