إيقاف العمل بمحرقة النفايات بمستشفى أبو كبير بالشرقية ونقلها للخطارة

الشرقية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، إيقاف العمل بمحرقة مستشفى أبو كبير، ونقل النفايات الطبية بالمستشفى لمجمع المحارق بالمدفن الصحي بالخطارة،والذى يضم 6 محارق تستخدم لحرق النفايات الطبية الخطرة، والتى تنقل من المستشفيات إليها للتخلص الآمن منها وفقاً للإشتراطات البيئية والصحية .

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تفيد أنه خلال مروره لمتابعة سير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي للإطمئنان على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتفقد سير العمل بمحرقة المستشفى تلاحظ انبعاث أدخنه منها، عند بداية تشغيل الدورة، مما يمثل تلوث بيئي وصحي .

ووافق وكيل وزارة الصحة، على إيقاف العمل بالمحرقة وإستدعاء شركة الصيانة لإجراء الصيانة العاجلة لها، ورفع كفائتها وعمل المقايسة اللازمة لنقلها لمجمع المحارق بالمدفن الصحي بالخطارة، وبعرض الموضوع على المحافظ أمر بايقاف العمل بالمحرقة تمهيدا لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.