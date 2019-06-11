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إنشاء مكتب الإستشارات الأسرية بـ"القومى للمرأة" فى الدقهلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 ص
إنشاء مكتب الإستشارات الأسرية بـ"القومى للمرأة" فى الدقهلية رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت الدكتورة فرحة الشناوي، مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية عن إنشاء مكتب للاستشارات الأسرية بمقر الفرع بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وأوضحت فى تصريح خاص لليوم السابع أن مكتب الاستشارات الأسرية سيضم لجنة مكونة من عضوات وأعضاء حكماء من المجلس، بالإضافة إلى طبيب نفسي، و أحد  رجال الدين بالأوقاف والكنيسة، ورجل قانون، وذلك لتحديد موعد دورى لمناقشة المشكلات التى تخص المرأة والأسرة على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى وجود مكتب خاص بالشكاوى بمقر الفرع منذ عدة سنوات، يتولى مسئؤليته اثنين من المحامين المتخصصين لحل المشكلات التى تواجه المرأة أيا كان نوعها سواء فى البيت أو العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


المجلس القومي للمرأة

فرحة الشناوي

الدقهلية

دعم المرأة

المشكلات الأسرية

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