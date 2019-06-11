إندلاع حرائق فى 6 مناطق بمستوطنات قريبة من قطاع غزة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسر ائيلى "مكان" أن عدة حرائق اندلعت مساء اليوم الثلاثاء فى مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعدما قام شباب من غزة بإرسال البلونات الحارقة إلى تلك المستوطنات.

وتابعت هيئة الإذاعة والبث أن طواقم الأطفاء هرعت نحو الحرائق لمحاصرتها، ولم تشر التقارير الأولية إلى تعرض المستوطنات لخسائر مادية أو بشرية.

وأضافت إن الحرائق التهمت أكثر من 6 مناطق مختلفة فى المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد القت القبض نهاية الشهر الماضى على إسرائيلياً بتهمة مساعدة الفلسطينين فى اشعال الحرائق بالمستوطنات عبر بيع لهم بالونات حارقة.