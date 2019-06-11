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إطلاق تيار تجريبى لأعمدة جديدة أمام استاد الإسكندرية استعدادا لـ"أمم أفريقيا"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:11 م
إطلاق تيار تجريبى لأعمدة جديدة أمام استاد الإسكندرية استعدادا لـ"أمم أفريقيا" جانب من الاستعدادات
الإسكندرية - جاكلين منير

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أطلقت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الاسكندرية، تيارا تجريبيا على بعض الأعمدة الجديدة أمام الاستاد، بالإضافة إلى استكمال صيانة أعمدة الإضاءة الديكورية بطريق كارفور بالتنسيق مع شركة الكهرباء.
 
وذلك تحت إشراف حى وسط برئاسة اللواء سمير صدقي رئيس الحى، وبعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء، يأتى ذلك في إطار أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، والارتقاء بمستوى الإضاءة بحى وسط، استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية.
 
من جهة أخرى، وفى ضوء تشديدات رئيس حى وسط، على محاربة ظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون، شن حى وسط حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بـ16 شارع القاهر من منشا بمحرم بك، حيث تم خلال الحملة إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على مواد البناء بعناية أحمد خليل مدير وحدة التحفظ.
 
جانب من الاستعدادات (1)
جانب من الاستعدادات

جانب من الاستعدادات (2)
جانب من الاستعدادات 

جانب من الاستعدادات (3)
جانب من الاستعدادات

 


محافظه الاسكندريه

كاس الامم الافريقيه

استاد الاسكندريه

حمله ازاله

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