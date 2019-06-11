إصابة طفل بالتسمم إثر تعرضه إلى لدغ ثعبان بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب طفل بحالة تسمم إثر تعرضه إلى لدغ ثعبان بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير بوصول "س .ا .ص" 10 سنوات إلى المستشفى العام مصاب بتسمم بسبب لدغ ثعبان أثناء اللعب أمام منزله بمركز أبو المطامير، وجار علاجه وتقديم الرعاية الطبية له لتمام شفائه. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.