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إزالة تعديات على 11 قيراط من أملاك الدولة بمركز الوقف بقنا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:12 م
إزالة تعديات على 11 قيراط من أملاك الدولة بمركز الوقف بقنا إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقنا
قنا - فريق المحافظات

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تمكن مجلس مدينة الوقف شمال قنا، من إزالة عدد من التعديات على الأراضى الزراعية، بنى عليها أثناء أجازة عيد الفطر المبارك فى مناطق متفرقة بقرى المركز، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بعد التهاون مع أى تعديات.

وقال الدكتور قدرى الشعيني، رئيس مجلس مدينة الوقف، إنه تم إزالة 7 حالات تعدى على 11 قيراط فى الأراضى الزراعية قام أصحابها بمخالفة القانون بالبناء على أراضى زراعية أثناء أجازة عيد فطير، لافتًا إلى أن هذه الازالات فورية قبل تفاقم وتزايد التعديات فى حال تركها مقامه.

وأضاف أن هذه الإزالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالمركز وقوات الشرطة التى وفرت الحماية الكاملة للحملة.
 

 


قنا

ازالة التعديات على الاراضى الزراعية

اراضى املاك الدولة

مركز الوقف

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