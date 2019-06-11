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إحباط تسلل 17 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:47 م
إحباط تسلل 17 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم تسلل - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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تمكنت قوات الأمن بمديرة أمن مطروح، من إحباط تسلل 17 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 17 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

كما أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1051 مصريا وليبيا و 278 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 866 إلى الجانب الليبي، بينهم 262 مصريا و604 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 185 بينهم 150 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 35 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 185 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 93 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


منفذ السلوم البرى

مدير امن مطروح

مطروح

ليبيا

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