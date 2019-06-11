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أوقاف المنيا: بدء الاختبارات التحريرية للدعاة والائمة وخطباء المساجد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:05 م
أوقاف المنيا: بدء الاختبارات التحريرية للدعاة والائمة وخطباء المساجد اختبارات الائمة - ارشيفية
فريق المحافظات

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بدأت اليوم الثلاثاء مديرية اوقاف المنيا، فى إجراء الاختبارات التحريرية للدعاة والائمة  وخطباء المكافأة بالمساجد، والتى تستمر لمدة يومين  في 3 قطاعات على مستوى المحافظة.  

وتتناول الاختبارات فقة السنة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، الى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة  وتجديد الخطاب الدينى، ومن المقرر أن يحضر الاختبارات أكثر من 1200داعية وخطيب على مستوى المحافظة .

وقال الشيخ رجب فؤاد، المشرف على اختبارات قطاع وسط  المنيا،إن اليوم الأول   يضم حوالى 600   خطيب وداعية وامام من خطباء المساجد موزعين على ادارات شمال ووسط وجنوب تشمل قطاع ابو قرقاص، ويضم ادارات ابو قرقاص وملوى وديرمواس  وقطاع وسط ويضم ادارات سمالوط والمنيا القديمة والجديدة  ومطاى  وقطاع شمال ويضم إدارات العدوة وبنى مزار ومغاغة .

وقال الشيخ محمد جابر عضو لجنة الاشراف على الاختبارات، إن الاختبارات تبدأ من  الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن يتم تصحيح أوراق الاجابة بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية الاوقاف برئاسة  الشيخ سلامة عبد الرازق مدير عام  الاوقاف، وذلك بهدف تحسين المستوى العلمى والاقتصادى للخطباء والدعاة الى  جانب صقلهم على  ما هو جديد في مجال الشريعة والفقه

وكان الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف، قد امر في اواخر إبريل  الماضى بعقد دورات تدريبية للائمة والدعاة استمرت 5  ايام بقطاعات  المحافظة بهدف مناقشة  القضايا الخاصة بالفكر الاسلامى وتجديد الخطاب  الدينى  والفهم الصحيح للقضايا.

 

 


اخبار المنيا

اوقاف المنيا

اختبارات الائمة

خطباء المساجد بالمنيا

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