سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الفيوم : اجراء اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة لمدة يومان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 ص
أوقاف الفيوم : اجراء اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة لمدة يومان الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة الفيوم أن المديرية تعقد غدا اختبارات تحريرية لخطباء المكافاة بالمحافظة وتستمر ليوم الأربعاء.

 

ولفت وكيل الوزارة أن هذا يأتى  فى اطار خطة وزارة الاوقاف بعمل اختبارا تمهيدا  لخطباء المكافأة بالفيوم يتلوه اختبارا اخر، حيث تهدف هذه الاختبارات  لتحسين المستوى العلمى  والمعرفى لخطباء المكافاة " حيث سيكون الاختبار التمهيدى بلجنة تعقد بهذا الشان بكلية الدراسات العربية والاسلامية للبنات بفرع جامعة الازهر بالفيوم، و تأتى هذه الاختبارات بعد ان تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة اسبوع فى وقت سابق تم تدريس العديد من العلوم الشرعية خلالها .

 


الفيوم

مديرية أوقاف الفيوم

خطباء الفيوم

وزارة الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة