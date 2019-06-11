أوقاف الفيوم : اجراء اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة لمدة يومان

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة الفيوم أن المديرية تعقد غدا اختبارات تحريرية لخطباء المكافاة بالمحافظة وتستمر ليوم الأربعاء.

ولفت وكيل الوزارة أن هذا يأتى فى اطار خطة وزارة الاوقاف بعمل اختبارا تمهيدا لخطباء المكافأة بالفيوم يتلوه اختبارا اخر، حيث تهدف هذه الاختبارات لتحسين المستوى العلمى والمعرفى لخطباء المكافاة " حيث سيكون الاختبار التمهيدى بلجنة تعقد بهذا الشان بكلية الدراسات العربية والاسلامية للبنات بفرع جامعة الازهر بالفيوم، و تأتى هذه الاختبارات بعد ان تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة اسبوع فى وقت سابق تم تدريس العديد من العلوم الشرعية خلالها .