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أوقاف أسيوط تعقد دورة للأئمة عن فقة الحج.. الخميس

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:43 م
أوقاف أسيوط تعقد دورة للأئمة عن فقة الحج.. الخميس الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط
أسيوط - محمود عجمي

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قال الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تقرر عقد دورة للأئمة فى فقه الحج لمدة يوم واحد تعقد الخميس المقبل، ولمدة خمس ساعات، على محاضرتين، بحيث تكون المحاضرة الأولى من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرا، والمحاضرة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرا.
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أنه سيتم خلالها تدريس كتاب التيسير فى الحج الذى أصدرته وزارة الأوقاف.
 
"اليوم السابع" ينشر أماكن 10 مراكز لعقد الدورة للأئمة التابعين الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف أسيوط.
 
١- إدارات مدينة أسيوط مسجد ناصر بأسيوط.
٢- إدارة المركز بحري مسجد التقوى. 
٣- إدارة المركز قبلي مسجد السلطان.
٤- إدارة منفلوط مسجد أودا باشا. 
٥- إدارة بني عدي مسجد أبو صالح.
٦- إدارة القوصية شرق وغرب مسجد سعد مكارم. 
٧- إدارة ديروط شمال وجنوب مسجد قطب قرشي. 
٨- إدارة أبوتيج وصدفا والغنايم مسجد عبد المنعم رياض. 
٩- إدارة البداري شمال وجنوب وساحل سليم مسجد محمد خليل. 
١٠- إدارة أبنوب والفتح قبلي وبحري مسجد عبد المنعم رياض.

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