أنجولا والصين تتعهدان بالعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية

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أعربت أنجولا والصين عن تعهدهما بالعمل من أجل تكثيف الزيارات على مستوى عال لدعم الثقة وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى المجالات المتعلقة بالبرلمان و الصناعة والزراعة وصيد الأسماك والتعدين والتعليم.

جاء ذلك فى ختام لقاء تم عقده بين السفير الصينى لدى أنجولا دونج تاو و رئيس البرلمان الأنجولى فيرناندو دا بيداد دياس دوس سانتوس.

وقال السفير الصينى، إن بلاده ترغب فى تعميق العلاقات الثنائية فى المجال البرلمانى، موضحا أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى بلغت 28 مليار دولار ، مؤكدا " أن الصين مازالت أول شريك تجارى لأنجولا ، وأنها المستورد الأول للبترول الأنجولى".

وأضاف " أن الصين على استعداد لتوسيع نطاق التعاون مع أنجولا فى العديد من المجالات " ،معربا عن ارتياح بلاده لسياسات الحكومة الأنجولية التي تركز على تنويع النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمجالات الصناعة والزراعة.

وأشار السفير الصينى إلى أن أنجولا تمر بمرحلة جديدة ، وأنه من الضروري أن يتم تحويل مواردها إلى ثروة من أجل تحقيق الرفاهية للشعب الأنجولي .