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أمين عام "التعاون الخليجى" يشيد بتطور العلاقات الثنائية مع أمريكا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:00 م
أمين عام "التعاون الخليجى" يشيد بتطور العلاقات الثنائية مع أمريكا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني
أ ش أ

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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بما وصلت إليه علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية من مستوى متطور لخدمة المصالح المشتركة والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي.

وأعرب الزياني - خلال لقائه اليوم/الثلاثاء/ في الرياض مع السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تطلع دول مجلس التعاون إلى دفع مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


التعاون الخليجى

الزيانى

امريكا

السعودية

الولايات المتحدة

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