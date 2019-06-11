أمريكا تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووى وتجدد عرضها بإجراء محادثات

رويترز

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن عمل إيران بأجهزة الطرد المركزى المتقدمة يمثل انتهاكا للاتفاق النووى الذى انسحبت منه واشنطن، لكنها عبرت مجددا عن استعدادها لإجراء محادثات مع طهران.

وفى بيان أمام الاجتماع ربع السنوى لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت الولايات المتحدة إن تسريع طهران وتيرة تخصيب اليورانيوم لن يثنى واشنطن عن سعيها لعزل إيران.

ويسمح الاتفاق النووى المبرم فى عام 2015 لطهران بتشغيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزى من النوع (آى.آر-1) لكنه يفرض مزيدا من القيود على الأنواع الأكثر تطورا.

وأفاد تقرير ربع سنوي للوكالة، التي تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، الشهر الماضي بأن إيران قامت بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من النوع (آي.آر-6)، رغم أنها لم تستخدم حتى الآن سوى عشرة منها فقط في اختبار سادس فلوريد اليورانيوم.

ويسمح الاتفاق لإيران باستخدام عدد يصل إلى 30 من هذا النوع من الأجهزة لكن بعد مرور 8 أعوام ونصف العام.

ولم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كانت إيران التزمت بتعهداتها، وقالت إن على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي تحديد ذلك.

وقالت السفيرة الأمريكية جاكي ولكوت في بيانها أمام المجلس "زعمت إيران أنها لا تزال ملتزمة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لكن التقرير يظهر بوضوح أنها انتهكت الاتفاق. يجب أن يثير ذلك قلقنا الشديد جميعا".

ودعت ولكوت الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق إلى اتخاذ إجراء.

وقالت "تدعو الولايات المتحدة إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق دون تأخير. ندرك أن الاتفاق يتعامل مع هذه المسألة بالجدية الواجبة".

وأكدت ولكوت مجددا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران بهدف الوصول إلى "اتفاق شامل" وإنهاء "التصرفات المزعزعة للاستقرار" في المنطقة. وترفض إيران هذه العروض.