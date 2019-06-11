سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم جت إيروايز تتراجع بعد تقرير عن وقف ضخ استثمارات بشركة الطيران

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:35 م
أسهم جت إيروايز تتراجع بعد تقرير عن وقف ضخ استثمارات بشركة الطيران طيران - أرشيفية
بنجالورو – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هوت أسهم جت إيروايز الهندية إلى مستويات قياسية متدنية اليوم الثلاثاء، بعد تقرير ذكر أن مجموعة هندوجا والاتحاد للطيران ربما لا تستثمران فى شركة الطيران التى تعانى من أزمة سيولة والتى اُضطرت إلى وقف جميع عمليات الطيران قبل شهرين تقريبا.
 
وقدمت الناقلة الشرق أوسطية الاتحاد للطيران، التى تملك حصة 24 % تقريبا فى جت، عرضا للناقلة الهندية الشهر الماضى، فيما أشارت تكهنات إلى أن مجموعة هندوجا التى تخضع لإدارة عائلية تدرس تقديم عرض.
 
وذكرت صحيفة مينت أن هندوجا قررت وقف مفاوضات لشراء حصة فى جت بينما علقت الاتحاد خطتها لتعزيز الاستثمار فى جت.
 
وأوردت مينت نقلا عن مصدر مطلع أن مؤسسى هندوجا عبروا عن مخاوفهم بشأن تحقيقات حكومية جارية بشأن جت وتقديم مقرضين لدعاوى لإشهار إفلاس الشركة.
 
ولم تعلق جت وهندوجا على الأمر، بينما لم يتسن الحصول على الفور على تعقيب من الاتحاد، وإس.بي.آى كابيتال ماركتس، وحدة بنك الدولة الهندى (إس.بي.آي) التى تشرف على بيع الناقلة المتعثرة.
 
ونزلت أسهم جت، التى تراجعت نحو 69 % فى سنة حتى إغلاق يوم الاثنين، 14.8 % لأدنى مستوى على الإطلاق عند 106.3 روبية.
 

جت إيروايز

بورصة الهند

اسهم جت ايروايز

الهند

شركات طيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة