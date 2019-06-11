أسهم جت إيروايز تتراجع بعد تقرير عن وقف ضخ استثمارات بشركة الطيران

بنجالورو – رويترز

هوت أسهم جت إيروايز الهندية إلى مستويات قياسية متدنية اليوم الثلاثاء، بعد تقرير ذكر أن مجموعة هندوجا والاتحاد للطيران ربما لا تستثمران فى شركة الطيران التى تعانى من أزمة سيولة والتى اُضطرت إلى وقف جميع عمليات الطيران قبل شهرين تقريبا.

وقدمت الناقلة الشرق أوسطية الاتحاد للطيران، التى تملك حصة 24 % تقريبا فى جت، عرضا للناقلة الهندية الشهر الماضى، فيما أشارت تكهنات إلى أن مجموعة هندوجا التى تخضع لإدارة عائلية تدرس تقديم عرض.

وذكرت صحيفة مينت أن هندوجا قررت وقف مفاوضات لشراء حصة فى جت بينما علقت الاتحاد خطتها لتعزيز الاستثمار فى جت.

وأوردت مينت نقلا عن مصدر مطلع أن مؤسسى هندوجا عبروا عن مخاوفهم بشأن تحقيقات حكومية جارية بشأن جت وتقديم مقرضين لدعاوى لإشهار إفلاس الشركة.

ولم تعلق جت وهندوجا على الأمر، بينما لم يتسن الحصول على الفور على تعقيب من الاتحاد، وإس.بي.آى كابيتال ماركتس، وحدة بنك الدولة الهندى (إس.بي.آي) التى تشرف على بيع الناقلة المتعثرة.

ونزلت أسهم جت، التى تراجعت نحو 69 % فى سنة حتى إغلاق يوم الاثنين، 14.8 % لأدنى مستوى على الإطلاق عند 106.3 روبية.