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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 -6-2019 فى مصر والمعدن النفيس يتراجع

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:41 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 -6-2019 فى مصر والمعدن النفيس يتراجع مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب- إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 -6-2019 فى سوق الصاغة بقيمة جنيهين، نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب، حيث هبطت الأوقية بصورة ملحوظة من 1326 دولار للأوقية إلى 1321 دولار، نتيجة طرح كميات ومعروض أكبر من المعدن النفيس.
 
 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم  529 جنيها.

- سعر الذهب عيار 24 حوالى 705 جنيها.
 
- الجنيه الذهب 4936 جنيها.
 
- سعر الذهب عيار 21 يسجل 617 جنيها
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار، والسوق المصرفية.
 
 
 
 

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