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"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص
"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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اليوم السابع بلس
 

يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه"، ومستقبل سعر صرف العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة فى ظل تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الكلية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلىالمصرى وبنك التعمير والإسكان.


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اليوم السابع بلس

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