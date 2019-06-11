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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة و"التابلت" بالمدارس

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة و"التابلت" بالمدارس امتحانات الثانوية العامة
إعداد – إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها:

رئيس الوزراء يطمئن على سير إمتحانات الثانوية العامة و "التابلت " فى المدارس

 

لجنة متخصصة لربط حوافز العاملين بورش السكة الحديد طبقا لأداء كل عامل

 

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مادة "الفيزياء"

 

البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ المنوفية بكنيسة العذراء

 

الأوقاف تجمع 3 ملايين جنيه صكوك أضاحى و3 محافظات فى صدارة النشاط

 

البحوث الفلكية تكشف حالة النشاط الشمسى وتأثيرها على الأرض.. اعرف التفاصيل

 

المجلس القومى للمرأة: الدولة تسعى لحماية المرأة والعمل على نيل حقوقها

 

"الأعلى للجامعات" يطالب بسرعة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها

 

هيئة التأمين الصحى: 68 حالة مرضية وعلاج 62 طالبا فى ثانى أيام الامتحانات

 


أخبار × 24 ساعة

شكاوى المواطنين

سكك حديد مصر

رئيس الوزراء

امتحانات الثانوية العامة

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