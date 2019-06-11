سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أب فى دعوى نشوز: "زوجتى تحرض ابنتى على سبى وضربى"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:26 ص
أب فى دعوى نشوز: "زوجتى تحرض ابنتى على سبى وضربى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته،أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وتحريضها لابنتها على ضربه، وكراهيته، وسبه بألفاظ خارجه.

وتابع الزوج فى دعواه:" ابنتى ترفض احترامى وسماع توجيهاتى لها، وتعنفنى مثل والداتها وتتجاهلنى دائما، ولا تسمح لى بالتحدث معها، وتدعى على بالموت فى وجهى لترتاح منى، فلا أجد منها غير الرفض والإنكار".

وتابع صالح.م.ن،أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتى تبتزنى وتسلب راتبي، والأرباح التى أحصل عليها من المحل التجارى الذى أمتلكه، وتمنحنى مصروفى وترفض أن أهتم بوالدتى المريضة، وبددت أموالى وأنفقتها على أهلها".

وتابع:عندما أطلب منها الإدخار تتهمنى بالبخل وتعاقبني بأن تكثر طالبتها بزيادة المبالغ المالية، وعندما أعترض على إلحاحها تواجهنى بالعنف والقوة، وتدفع أبنتى الكبرى ونجلى الأصغر بمقاطعتى طوال شهور، وعند ااصالى بأهلها لتوجيه النصح لها يرفضوا التدخل ويتهمونى بظلمها".

ويضيف: "منذ نشوب المشاكل بيني وزوجتى، أبنتى ترفض محاولة حثها على عدم التدخل فى المشاكل التى حدثت بيننا، وترك التصرفات الخاطئة التى اعتادت على فعلها، وأصبحت تسبنى لتنال رضا والداتها، وغير مكترثة لما أمر به من حالة نفسية سيئة ".

 

 

 

 


محكمه الاسره

جحود الابناء

عنف ضد الازواج

رجال مطلقين

العنف ضد الرجال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة