6 مقترحات من اتصالات النواب لإنجاح مقترح "فيس بوك البرلمان"..تعرف عليها

كتب محمد مجدى السيسى

استعرض النائب جون طلعت ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 6 مقترحات فى شأن ما أعلنه متحدث البرلمان ، عن تأسيس صفحة رسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بهدف فاعلية الخطوة.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

1. إذاعة مقتطفات من الجلسات التاريخية على الصفحة.

2. إذاعة الحصاد الإسبوعى بشكل يضاهى ما تفعله الأمانة العامة على اليوتيوب.

3. نشر تفاصيل الزيارات الهامة للبرلمان بشكل يناسب الأساليب العصرية.

4. فتح خط للشكاوى من جانب المواطنين وتشكيل فريق لاستقبالها وبحث حلها.

5. عمل طريقة لاستقبال مقترحات الشباب لتطوير العمل البرلمانى.

6. التواصل مع شركة" الفيس بوك" لتوثيق الحساب الرسمى لمجلس النواب المصرى تحقيقاً للمصداقية.