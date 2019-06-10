سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

6 مقترحات من اتصالات النواب لإنجاح مقترح "فيس بوك البرلمان"..تعرف عليها

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
6 مقترحات من اتصالات النواب لإنجاح مقترح "فيس بوك البرلمان"..تعرف عليها النائب جون طلعت
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض النائب جون طلعت  ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 6 مقترحات فى شأن ما أعلنه متحدث البرلمان ، عن تأسيس صفحة رسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بهدف فاعلية الخطوة.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى  :

1.   إذاعة مقتطفات من الجلسات التاريخية على الصفحة.

2.   إذاعة الحصاد الإسبوعى بشكل يضاهى ما تفعله الأمانة العامة على اليوتيوب.

3.   نشر تفاصيل الزيارات الهامة للبرلمان بشكل يناسب الأساليب العصرية.

4.   فتح خط للشكاوى من جانب المواطنين وتشكيل فريق لاستقبالها وبحث حلها.

5.   عمل طريقة لاستقبال مقترحات الشباب لتطوير العمل البرلمانى.

6.   التواصل مع شركة" الفيس بوك" لتوثيق الحساب الرسمى لمجلس النواب المصرى تحقيقاً للمصداقية.


اخبار البرلمان

الفيس بوك

جون طلعت

اتصالات البرلمان

لجنه الاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة