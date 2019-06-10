5 نصائح للوقاية من بقع الأظافر البيضاء.. تغذية جيدة وشرب الماء

كتبت فاطمة خليل

هل تساءلت يوما لماذا تظهر بقع بيضاء فجأة على أظافرك؟..ربما لا تعرف أن هذه الحالة تسمى "ابيضاض الأظافر" أو (Leukonychia) هو حالة شائعة نسبيًا تظهر فيها نقاط أو خطوط بيضاء على أظافرك وقد يشير هذا إلى نقص فى التغذية، فى هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح للوقاية من البقع البيضاء التى تتكون على الأظافر، وفقاً لموقع Net doctor.

تظهرالبقع البيضاء بشكل متكرر على واحد أو أكثر من الأظافروتشكل أحيانًا أشرطة بيضاء عبر عرض الظفر.

صحة الاظافر



نصائح لمنع تكون البقع البيضاء على الأظافر



لتقليل البقع البيضاء على أظافرك، جرب النصائح التالية:

التغذية الجيدة



ضمان تناول نظام غذائي غنى بالزنك (مثل اللحوم الحمراء) ، والمأكولات البحرية (وخاصة المحار) والكبد والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور (وخاصة بذور قرع العسل)، والبقول مثل العدس وفول الصويا وكذلك البيض، وهذه الأطعمة هي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية التي توفر التغذية للظفر.

تناول وجبات منتظمة



حاول ألا تتخطي وجبات الطعام (خاصة الإفطار)، لأن هذا يقلل توفير المواد المغذية للأنسجة غيرالضرورية مثل الأظافر.

تناول كمية كافية من البروتين



تناول مصدر للبروتين مع كل وجبة، مثل الدواجن والأسماك والبيض والمكسرات والفاصوليا.



الاظافر

حافظ على رطوبتك



من المهم شرب الكثير من الماء لتحسين تدفق العناصر الغذائية إلى طبقات الظفر.

تناول المكملات الغذائية



الزنك مهم لنمو وقوة الأظافر وهناك حاجة لفيتامين C لإنتاج الكولاجين في الظفر، البيوتين، وهوفيتامين ب، مهم لنمو الأظافرويمكن أن يقوى الأظافر لتحسين مقاومته للصدمات.