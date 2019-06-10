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5 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:43 م
5 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح، والمنيا، والبحيرة، والبحر الأحمر ) الجمعة القادمة، تحت عنوان: ” شهادة النبى (صلى الله عليه وسلم لأصحابه)، وبيان فضلهم، والدروس المستفادة من ذلك.

القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حسام محمود بيومي.

الشيخ / عمرو محمد عبد الغفار الكمار.

الشيخ / عزت أحمد إبراهيم.

الشيخ / السيد محمد إبراهيم.

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة بنى مزار)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد على أحمد عبد الحليم.

الشيخ / عبد الحميد رضوان عبد الحميد.

الشيخ / محمد شحاتة عباس.

الشيخ / ربيع عبد المحسن محمد.

الشيخ / محمد أحمد عبد الرحمن.

الشيخ / محمد عمر عبد الجليل.

الشيخ / مصطفى صلاح زكي.

الشيخ / أحمد زيدان عبد الله.

الشيخ / محمد فايز ثابت.

الشيخ / محمد حمدى عقل.

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادى النطرون)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حمدى محمد فتح الله.

الشيخ / عبد الرازق إبراهيم.

الشيخ / محمد مسعد جرابيع.

الشيخ / محمد رجب السيد.

الشيخ / محمد على حسين الطباخ.

القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (19 / 6 / 2019م)، إلى السبت (6 / 7 / 2019م)، بـ (منطقة حلايب )، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ بكرى منصور بكري.

الشيخ/ خالد أحمد عبد الحكيم.

الشيخ/ أحمد شحاتة أحمد عبد العال.

الشيخ/ شحاتة عبد العال عبد الله.

الشيخ/ عبد الفتاح محمد محمد على الشبل.

القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر، من الأربعاء (19 / 6 / 2019م)، إلى السبت (6 / 7 / 2019م)، بـ (منطقة شلاتين وأبى رماد )، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ أحمد السيد حسانين.

الشيخ/ أشرف حمدى السيد.

الشيخ/ إبراهيم محمود إبراهيم مسعود.

الشيخ/ هانى أحمد محمد يوسف.

الشيخ/ إسماعيل حسن إسماعيل الجربة.

فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية كريمة من معالى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة.


وزارة الأوقاف

قوافل دعوية

مطروح

البحر الأحمر

شباب الدعاه

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