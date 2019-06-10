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4 حالات لضبط المتهم متلبسا بالجريمة .. تعرف عليها

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
4 حالات لضبط المتهم متلبسا بالجريمة .. تعرف عليها محكمة - صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

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التلبس هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها "كتتبع المجنى عليه أو عامة الناس للجانى"، أو بوجود الجانى بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.

ويرصد "اليوم السابع" حالات التلبس بالجريمة فيما يلى :

١- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

٢-مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة قليلة.

٣- تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح.. "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".

4-مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها.. "مشاهدة أدلة الجريمة".

 

 


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