29 حالة غياب عن امتحانات الاقتصاد و الاحصاء بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، غياب 29 طالب بكافة اللجان عن امتحان الاقتصاد والاحصاء، وبحسب غرفة العمليات ان الأمور تسير بشكلها الطبيعى، ولم يتم تلقى اى شكاوى من كافة اللجان واولياء الأمور.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، فى 11 لجنة موزعة، بواقع 5 لجان بإدارة العريش التعليمية، و4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، ولجنة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، وأخرى مخصصة لطلاب إدارة رفح التعليمية.

واستقبلت 3112 طالبا وطالبة، بالإضافة لطالب واحد من المكفوفين، حيث يبلغ طلاب الشعبة الأدبية 916 طالب وطالبة، والشعبة العلمية علوم 1798 طالب وطالبة، والشعبة العلمية رياضيات 399 طالب .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة، مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .