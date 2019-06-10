20 مليون جنيه لدعم المشروعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ أنه تم التواصل مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإتفاق على دعم مشروعات المرافق والمشروعات كثيفة العمالة بقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء ،وذلك بقيمة 20 مليون جنيه كمرحلة أولى من ميزانية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للعام المالى الجديد 2019/ 2020 م، لتكون مكملة لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، على أن يتم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة والجهات المعنية لمتابعة إجراءات التنفيذ، تنفيذاً لتكليفات محافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام الطرق، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب خالد المنياوى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس مجدى عبدالعظيم، مدير عام مشروعات البنية الأساسية، مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة.

وأضاف المحافظ ،يأتي ذلك فى إطار سياسة الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بمحافظة كفرالشيخ ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ ، لجهودهم المبذولة في تقديم مشروعات حقيقية ، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام.