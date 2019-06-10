سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 10:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

10 دول تحتل صدارة الإيرادات من السياحة.. أمريكا الأعلى بـ214 مليار دولار

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:59 ص
10 دول تحتل صدارة الإيرادات من السياحة.. أمريكا الأعلى بـ214 مليار دولار سياح - أرشيفة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حركة السياحة والسفر خلال عام 2018 نموا كبير، وكشفت منظمة السياحة العالمية فى تقريرها أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصاديات للسفر والسياحة في عام 2018، حيث شكلت مجتمعة حوالى 35,2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة على مستوى العالم، تليها اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.

وكانت الأسواق العشر الأولى فى الاستحواذ على الجانب الأكبر من الإيرادات السياحية من خلال الوجهات السياحية كالتالى:

1 • الولايات المتحدة الأمريكية 214,5 مليار دولار أمريكي.

2 • أسبانيا 73,8 مليار دولار أمريكي.

3 • فرنسا 67,4 مليار دولار أمريكي.

4 • تايلاند 63 مليار دولار أمريكي.

5 • المملكة المتحدة 51,9 مليار دولار أمريكي.

6 • إيطاليا 49,3 مليار دولار أمريكي.

7 • أستراليا 45 مليار دولار أمريكي.

8 • ألمانيا 43 مليار دولار أمريكي.

9 • اليابان 41,1 مليار دولار أمريكي.

10 • الصين 40,4 مليار دولار أمريكي.


منظمة السياحة العالمية

حركة السياحة العالمية

ايرادات السياحة

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سياحة البرلمان" تناقش استعدادات الترويج للسياحة أثناء بطولة أمم أفريقيا

الخميس، 06 يونيو 2019 04:30 ص

هل تستحق مجموعة طلعت مصطفى شعار "بناة المستقبل"؟..هشام طلعت أول من بنى كومباوندات فى مصر.. أفضل من قدم خدمات متكاملة لعملائه.."نمبر وان" فى المبيعات.. وفنادق فورسيزون واجهة مشرفة للسياحة المصرية.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:23 ص

تعرف إيه هى "السياحة المسئولة"؟ .. السياحة العالمية تجيب فى 7 معلومات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:00 م

18.6 مليار جنيه استثمارات الحكومة فى قطاع السياحة بالعام المالى الجديد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص

وزارة السياحة تطلق حملة دعائية لمصر فى السوق العربى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

فاروق حسنى يستقبل وفد "مسافر فن" على هامش حضوره بينالى القاهرة..صور

فاروق حسنى يستقبل وفد "مسافر فن" على هامش حضوره بينالى القاهرة..صور

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة