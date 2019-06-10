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وكيل تعليم كفر الشيخ : تواجد الأمن أمام اللجان أدى لاستقرار الامتحانات

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:34 م
وكيل تعليم كفر الشيخ : تواجد الأمن أمام اللجان أدى لاستقرار الامتحانات رجال الأمن أمام اللجان
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى بيان لها، أنها تقدم جزيل الشكر والعرفان لجميع رجال الأمن على رأسهم اللواء فريد مصطفى ،مدير أمن كفر الشيخ ،واللواء خالد إسماعيل مساعد، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى لما بذلوه من جهد وتفانى لاستقرار سير امتحانات الثانوية العامة والمحافظة على أمن جميع اللجان.

وكانت لجان بيلا والحمول شهدت جولة تفقدية لكلا من اللواء خالد إسماعيل مساعد، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، لمتابعة خدمات تأمين محيط كافة لجان الثانوية العامة بمركز ومدينة بيلا فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ.

وتفقد اللواء محمد عمار ،مدير البحث الجنائى ،تأمين محيط عدد من المدارس بمدينة بيلا، وذلك خلال أداء الطلاب لامتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، موجهاً باستنفار الجهود واليقظة التامة للضباط والقوات، مشدداً على عدم التدخل فى سير الامتحانات إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة حال وجود أزمات.

وشدد مدير البحث الجنائى على القوات المكلفة بتأمين اللجان باليقظة التامة، ومنع اصطفاف السيارات والدرجات الهوائية بالقرب من محيط اللجان،مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع.

 

 

 


كفر الشيخ

مديرية الامن

تعليم كفر الشيخ

ثانوية عامة

بيلا

الحامول

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