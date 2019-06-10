وكالة: أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي

رويترز

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الاثنين أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

وصرح الفالح لتاس في مقابلة أن أرامكو تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين روسنفت وجازبروم وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

وذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الاثنين أن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح قال إن روسيا هى مُصدر النفط الوحيد الباقى الذى لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمى بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

كما قال الفالح من موسكو اليوم إنه ونظيره الروسى ألكسندر نوفاك ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر فى اجتماع مجموعة العشرين فى اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج فى فيينا.