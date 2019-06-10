وفد بنك التنمية الأفريقى يلتقى مسئولى وزارة الإسكان لمناقشة مشروعات بين الجانبين‬

‫كتب أحمد حسن

‫التقى مسئولو وزارة الإسكان، وفد بنك التنمية الأفريقى، لمناقشة المشروعات المهمة التى يجرى التعاون بشأنها بين الجانبين.‬

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‫وتم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، والتى يتم تمويلها بقيمة 150 مليون دولار، وبلغت نسبة تنفيذها 11%، ومشروع دراسة جدوى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، والذى يتم تمويله بمنحة لا ترد قيمتها 600 ألف دولار، وتم توقيع اتفاقية بشأن المشروع فى شهر مارس الماضى، وجارٍ استكمال الإجراءات.‬

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‫كما تم مناقشة آلية التعاون بين الوزارة والبنك فى المرحلة القادمة، حيث أبدى ممثلو بنك التنمية الأفريقى استعداد البنك للتعاون مع وزارة الإسكان فى دعم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا فى تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، كما أبدوا اهتمام البنك بالمشاركة فى المشروع القومى لصرف صحى القرى بمحافظات الصعيد، على أن تكون البداية فى محافظة الأقصر، والتى يجرى حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة بالاتفاقية المُقترحة بشأنها.‬