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وفاة معلم وإصابة آخر بجلطة داخل لجان التقدير بأسيوط

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:26 م
وفاة معلم وإصابة آخر بجلطة داخل لجان التقدير بأسيوط امتحانات الثانوية العامة
أسيوط-هيثم البدري

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توفي  معلم  إثر إصابته بأزمة قلبية بينما أصيب آخر بجلطة وذلك أثناء مشاركتهما فى أعمال تقدير  أوراق إجابات الثانوية العامة بأسيوط

كان  العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية  بمديرية أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من   بوصول بلاغ بوصول "خالد عبد الرحمن " معلم لغة عربية ومقيم بمحافظة سوهاج منتدب لأعمال تقدير درجات الثانوية العامة ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية مصابا بأزمة قلبية وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له.

كما ورد إخطارا بإصابة "محمد ع " مقيم سوهاج معلم لغة عربية بجلطة مفاجئة أثناء مشاركته بأعمال التصحيح باللجنة نفسها.

وتم استدعاء الإسعاف ونقله للمستشفى الجامعى برفقة موجه أول للغة العربية وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض علي النيابة العامة.

 


اسيوط

الثانوية العامة

وفاة معلم باسيوط

امتحانات اسيوط

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