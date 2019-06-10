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وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:47 ص
وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب - محمود طه حسين

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وصلت إلى لجان سير امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الإثنين صناديق أسئلة امتحان مادة الإقتصاد والإحصاء استعدادا لأداء الطلاب للاختبارات فى التاسعة صباحا.

 
وشهدت رحلات نقل الأسئلة وتوزيعها على اللجان إجراءات تأمينية كبيرة من أفراد الشرطة والأمن الإدارى بالتربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
ويؤدى الطلاب فى الفقرة الأولى امتحان الإقتصاد وفى الثانية امتحان الإحصاء.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .
 
 

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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