وزير فلسطينى : سفير أمريكا لدى إسرائيل يساعدها على ضم أجزاء من الضفة

رويترز

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين إن الهدف من تصريحات أدلى بها ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل هو مساعدة إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.