وزير فلسطينى : سفير أمريكا لدى إسرائيل يساعدها على ضم أجزاء من الضفة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين إن الهدف من تصريحات أدلى بها ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل هو مساعدة إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أثناء زيارة لوارسو أن على المجتمع الدولي التصدي لهذا الأمر والرد عليه.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت يوم السبت عن فريدمان قوله إن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية المبنية على أراض يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولة مستقلة لهم في نهاية المطاف.
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