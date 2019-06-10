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وزير الطاقة الروسى: موسكو قد تشارك فى بناء محطات تنقية المياه بالرياض وجدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:34 م
وزير الطاقة الروسى: موسكو قد تشارك فى بناء محطات تنقية المياه بالرياض وجدة وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك
موسكو (أ ش أ)

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أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية - السعودية المشتركة، وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن الشركات الروسية تدرس المشاركة فى بناء وإعادة تأهيل محطات تنقية المياه فى الرياض وجدة .

وقال نوفاك للصحفيين بعد اجتماع اللجنة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "يتم النظر فى مشاركة الشركات الروسية فى بناء وإعادة تأهيل محطات معالجة المياه وتنقيتها فى جدة والرياض".

وشهدت العلاقات السعودية – الروسية تطوراً ملحوظاً، خلال العامين 2018 و2019، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

وأُنشِئت اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقني، فى أكتوبر 2002، وعُقِد الاجتماع الخامس للجنة فى 2 نوفمبر 2017، فى الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى خالد الفالح.

 


وزير الطاقه الروسى

موسكو

الرياض

جده

تنقيه المياه

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