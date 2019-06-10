وزير الخارجية البريطانى: لن يتم إجراء انتخابات عامة حتى إتمام الـ"بريكست"

لندن (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، اليوم الاثنين، بإنه لن يتم إجراء انتخابات عامة بالبلاد حتى إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضاف هنت - حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - إنه فى حال أصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد، لن يواصل نهج رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماى، قائلا "سأكون مختلفا لأى رئيس وزراء تولى هذا المنصب".

وتأتى تصريحات هنت فى إطار بدء الحملات الانتخابية داخل الحزب لاختيار رئيسا جديدا للحزب وخلفا لماى فى رئاسة الحكومة البريطانية، حيث يتنافس مع ثلاثة مرشحين آخرين من بينهم وزيرة العمل السابقة إستير ماكفى ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذى يتوقع أنه الأوفر حظا لتولى المنصب.

يذكر أن جونسون كان قد هدد أمس بالامتناع عن سداد مبلغ 39 مليار جنيه استرلينى للاتحاد الأوروبى قيمة فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) وذلك حتى يوافق الاتحاد على شروط أفضل لخروج بريطانيا.