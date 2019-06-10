وزير التجارة الكندى: اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية من أنجح الاتفاقيات

سول (أ ش أ)

أكد وزير التجارة الكندى جيم كار، اليوم الإثنين، أن اتفاق التجارة الحرة الكندى مع كوريا الجنوبية من أنجح اتفاقيات التجارة الحرة، إذ تلتزم كندا بتشجيع التجارة الخالية من العوائق فى جميع أنحاء العالم بينما تحارب الحمائية.

وقال كار - فى تصريحاته لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية كانت ناجحة للغاية، وهى أول اتفاقية للتجارة الحرة لكندا فى آسيا والأرقام إيجابية للغاية".

ووصف كار كوريا الجنوبية بأنها أحد شركاء كندا الأساسيين فى جهودها لتنويع الأنشطة المتصلة بالتجارة والتعامل مع الحمائية المتزايدة، وقال "نعتقد أن هناك كل أنواع الإمكانات لنمو العلاقات التجارية الثنائية".

وأضاف وزير التجارة الكندى "سياستنا واستراتيجيتنا هى تخفيض التعريفات، هذه هى فلسفتنا كدولة تجارة حرة، كنا فى وضع يؤسف له أننا اضطررنا للرد عندما فرضت الولايات المتحدة 232 تعريفة على الصلب والألومنيوم لكن بمجرد أن أسقطت الإدارة الأمريكية تلك التعريفات أسقطناها".

كما أعرب كار عن أمله فى توسيع التجارة الثنائية بين كندا وكوريا الجنوبية فى مجالات أخرى مثل الذكاء الصناعى أو الطاقة، وقال الوزير "هناك إمكانات غير محدودة فعليًا ومجموعة واسعة من قطاعات الصناعات".

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ فى يناير 2015، وحققت هدفها الرئيسى بقفزة كبيرة فى التجارة الثنائية.

وبلغ حجم التجارة الثنائية 5ر11 مليار دولار فى العام الماضى بزيادة هائلة بلغت 34 بالمائة عن عام 2015.

وأظهرت البيانات أن صادرات كوريا الجنوبية إلى كندا قفزت خلال هذه الفترة بنسبة 24 بالمائة لتصل إلى 7ر5 مليار دولار مع ارتفاع الواردات بنسبة 45 بالمائة إلى 8ر5 مليار دولار.