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واشنطن بوست: اتفاق ترامب مع المكسيك منحه زخما وأفضلية ضد منتقديه

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:34 ص
واشنطن بوست: اتفاق ترامب مع المكسيك منحه زخما وأفضلية ضد منتقديه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إعلان الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه أمس الأحد بالفوز في المواجهة الخاصة بالتعريفات الجمركية مع المكسيك بعد أن حصلت الإدارة على ما يبدو على التزامات كبيرة من الحكومة المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى على الحدود الأمريكية.
 
واعتبرت الصحيفة أن الاتفاقية أعطت لترامب زخما جديدا وأفضلية ضد منتقديه ، الذين أشاروا إلى أن تكتيكاته التفاوضية المثيرة للجدل قد أسفرت عن نتائج أقل بكثير مما وعد به بشأن قضايا متعددة خلال فترة وجوده في منصبه.
 
وأضافت الصحيفة أنه غير معلوم بعد ما إذا كانت الصفقة ستقلل بالفعل من عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة، لكنها تعكس رغم ذلك موقف المكسيك الجاد لبذل المزيد من الجهد بشأن قضية ستكون أساسية في حملة إعادة انتخاب ترامب بعد أن هدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 5 في المائة على أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
 
 
وأعلنت المكسيك أنها ستنفذ "تدابير قوية" للحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ، بما في ذلك نشر غير مسبوق لآلاف من قوات الحرس الوطني المكسيكية. كما وافقت على توسيع برنامج يسمح للمهاجرين من أمريكا الوسطى بالبقاء في المكسيك أثناء انتظار الفصل في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
 
 
 

المكسيك

ترامب

الهجرة وترامب

اتفاق ترامب مع المكسيك

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