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خلال امتحانات الثانوية العامة..

هيئة التأمين الصحى: 68 حالة مرضية وعلاج 62 طالبا فى ثانى أيام الامتحانات

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:27 م
هيئة التأمين الصحى: 68 حالة مرضية وعلاج 62 طالبا فى ثانى أيام الامتحانات امتحانات الثانوية العامة
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت غرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة 68 بلاغاً لحالات مرضية، خلال ثانى أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
 
 
وكانت أغلب الحالات تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.
 
وتم إسعاف 61 حالة فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم نقل حالة واحدة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي بالبحيرة وغادرت المستشفى بعد تلقى العلاج وتحسن حالتها الصحية، فيما لا تزال 6 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.
 
 
يشار إلى أن وزارة الصحة وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع  مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

 


الثانية العامة

التأمين الصحى

الامتحانات

المدارس

الاسعاف

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