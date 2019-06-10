سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج مرضى الكلى ؟ .. الإفتاء تجيب

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:24 م
هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج مرضى الكلى ؟ .. الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان :" هل يجوز دفع أموال الزكاة للغسيل الكلوى مع العلم بعدم استطاعة المريض المالية؟"

وأكدت الدار أنه يجوز شرعًا إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوى شريطة أن يكونوا فقراء، مشيرة إلى قوله تعالى :"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" "التوبة: 60".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة، وهم من مصرف الفقراء المستحق للزكاة بنص الآية.


الزكاة لعلاج مرضى الكلى

مصارف الزكاه

الزكاه

كيفيه اخراج الزكاه

لمن تجوز الزكاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف كل حاجة عن صلاة العيد.. سنن يستحب فعلها قبل الصلاة منها الغسل والطيب.. يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره.. والسنة للإمام عند الانتهاء من الصلاة أن يخطب خطبتين.. وللمسلم أن يخرج زكاة الفطر ويفطر قبل الصلاة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:00 م

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:59 م

الأزهر للفتوى الإلكترونية: زكاة الفطر من 13 جنيها للفقير و125 جنيها للغنى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 م

الإفتاء ترد على من يحرم إخراج زكاة الفطر مالا.. فيديو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة