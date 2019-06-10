سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

هدم 100 مدبغة بسور مجرى العيون ونقل أصحابها لأماكن بديلة بمدينة الروبيكى

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:27 م
هدم 100 مدبغة بسور مجرى العيون ونقل أصحابها لأماكن بديلة بمدينة الروبيكى إزالة المدابغ
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة وهدم مندقة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير المنطقة ونقل السكان لوحدات بديلة بحى الأسمرات، ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية لتطوير صناعة ودباغة الجلود.

وتابع اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استئناف أعمال إخلاء منطقة المدابغ بسور مجرى العيون بحى مصر القديمة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم نقلها إلى منطقة الروبيكى، وإعادة المظهر الحضارى اللائق بالمنطقة، لكونها لها طابع تاريخى وسياحى.

وأكد نائب المحافظ على استمرار أعمال هدم المدابغ، مشيراً إلى أنه تم هدم عدد من المدابغ ليصل ما تم هدمه فى الفترة الأخيرة 30 مدبغة، بالإضافة إلى هدم 8 أكشاك ومطعم ومصنع للرخام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، واللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة أجهزة حى مصر القديمة بالتنسيق مع مديرية الأمن أزالت 6 مدابغ بمنطقة المدابغ ليصل إجمالى ما تم إزالته حتى الآن حوالى 100 مدبغة، وتم تعويض أصحابها حسب رغبتهم، إما بمقابل مادى أو توفير بديل بمنطقة صناعات الجلود بالروبيكى.

وأضاف المحافظ، بأن الدولة قامت بتوفير البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكى، حيث تم توفير ورش وومدابغ وأراضى لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجى لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى على مسطح 280 فدان تقريبا وغابة شجرية على مساحة 830 فدان، للاستفادة من المياه المعالجة، وهو الذى كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة، نظرا لعدم وجود صرف صناعى، وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم على شبكات الصرف الصحى، مما يؤدى إلى تدميرها بصفة دائمة.

 

 


المدابغ

مدابغ سور مجرى العيون

هدم مدابغ سور مجرى العيون

مصر القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى إخلاء مدابغ سور مجرى العيون إجباريا دون صرف تعويضات

الأحد، 02 يونيو 2019 12:50 م

نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة مدابغ مجرى العيون

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:39 م

إزالة 66 مدبغة بسور مجرى العيون وقطع المرافق عن 21 تمهيدا لنقلهم للروبيكى

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:06 م

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن 9 مدابغ بمجرى العيون و10 أيام على بدء التطوير

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:05 ص

صور.. إزالة مدابغ سور مجرى العيون بعد انتهاء المهلة لبدء التطوير

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة