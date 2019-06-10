هاآرتس: إسرائيل ثالث دول فى البحر المتوسط تعرضاً للتلوث الشاطئى

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن مدينة تل أبيب تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة دول البحر المتوسط تعرضاً للتلوث الشاطئى ، بسبب تراكم زجاجات البلاستيك ومخالفته التى يلقى بها بالبحر المتوسط على المدينة.

وقالت الصحيفة أن تركيا وبالتحديد مدينة مرسين الشاطئية احتلت المرتبة الأولى من حيث المدن الشاطئية من حيث التلوث حيث تم إزالة 31 كيلو من البلاستيك بالقرب من شواطئها ، فى حين أتت مدينة برشلونة بالمرتبة الثانية بـ26 كيلو من البلاستيك أما تل ابيب فقد احتلت المرتبة الثالثة بـ21 كيلو .

وبحسب الصحيفة فإن دول البحر المتوسط تلقى فى الدقيقة الواحدة حوال 33 ألف قطعة بلاستيك فى البحر ، مما انعكس على مستوى السياحة الشاطئية فى تل أبيب وتراجع عدد السياح بها .

وأشارت إلى أن هذه الكمية من البلاستيك الملقى به فى البحر المتوسط يعرض العديد من الكائنات البحرية للخطر والإنقراض ، لا سيما الكائنات الرخوة الموجودة فى المياة الاقليمية الواصلة بشمال افريقيا بجنوب أوروبا .