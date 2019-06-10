نقل مراقب لجنة ثانوية عامة بالمحلة للمستشفى بعد إصابته بمغص كلوى

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة أحمد عرابى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إصابة مراقب باللجنة بمغص كلوى حاد أثناء الإشراف على اللجنة، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى المحلة العام.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، إخطار من رئيس لجنة مدرسة احمد عرابي بالمحلة، بتعرض مراقب باللجنة ويدعى"عمرو.ع" للإصابة بمغص كلوى حاد داخل اللجنة، وتم استدعاء سيارة اسعاف له ونقله لمستشفى المحلة العام لاسعافه.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.