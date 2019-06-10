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"نقابة المعلمين": إصابة معلم ووفاة آخر بلجنة امتحانات الثانوية بأسيوط

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:11 م
"نقابة المعلمين": إصابة معلم ووفاة آخر بلجنة امتحانات الثانوية بأسيوط معلم مصاب
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة العلميات المركزية بنقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً يفيد بإصابة خالد محمد المصري عضو لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط ورئيس قسم التعليم الخاص بإدارة الفتح التعليمية إثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته من متابعة إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج فى طريقه إلى محافظة أسيوط.
 
وأضافت النقابة، في بيان، أنه على الفور انتقل وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط برئاسة هويدا الطماوى إلى مستشفى أسيوط الجامعى للاطمئنان على صحته، وذلك بناءً على توجيهات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
 
كما تلقت غرفة العمليات المركزية بنقابة المهن التعليمية، خبر وفاة كبير معلمى اللغة العربية وأحد مقدرى درجاتها بقطاع أسيوط، وهو المعلم خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم، من محافظة سوهاج والمنتدب لأعمال تقدير درجات الثانوية العامة ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية والذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة أدت إلى وفاته.
 
وكلف نقيب المعلمين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بالتوجه إلى مستشفى الشرطة لإنهاء كافة إجراءات وتصاريح الدفن وكلف آيضا رئيس اللجنه النقابية بأخميم ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج بالتوجه إلى مقر اقامة المعلم لتقديم واجب العزاء وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بمصاريف الجنازة وصندوق الزمالة والمعاشات وقد توجه وفد من النقابة الفرعية بسوهاج ورئيس اللجنة النقابية بأخميم وأعضاء اللجنة وتم تشييع جثمان الفقيد بمقابر العائلة بأخميم.
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

الثانوية العامة

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