نصائح لازم تعرفها قبل التوجه إلى المطار فى سفريتك الأولى.. تعرف عليها

يقدم "اليوم السابع" أهم القواعد التى يجب اتباعها فى حالة سفرك للمرة الأولى، لكى تكون على علم بالإجراءات التى سوف تمر بها بالمطار.
1- تأكد من إبقاء جواز سفرك وتأشيرة (تأشيرات) الدخول فى مكان يسهل الوصول إليها، لضرورة إبرازها عند طلبهم منك.
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2- فى حالة سفرك علي الرحلات الدولية يجب أن تتواجد بالمطار قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة بثلاث ساعات حيث يتم إغلاق الكاونتر قبلها بـ 60 دقيقة من وقت الاقلاع المحدد.
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3- إذا كنت مسافرا على الرحلات الداخلية، فيجب أن تتواجد قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة بساعتين، ويتم إغلاق الكاونتر قبلها بـ 30 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد.
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4- تحتاج بعض شركات الطيران إلى تسجيل المعلومات التالية الواردة بجواز سفر العميل أثناء إجراء الحجز أو أثناء إنهاء إجراءات السفر مقدماً قبل وصولك إلى المطار، و تشمل :رقم جواز السفر، بلد الإصدار، الجنسية، تاريخ الميلاد، الجنس، تاريخ إنتهاء جواز السفر، كما يجب أن يكون الاسم المدون حين إصدار التذكرة كما هو وارد بجواز السفر.
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5- مجرد انتهائك من تسجيل الدخول وإنهاء إجراءات سفرك، سيتم استبدال تذكرة الطائرة الخاصة بك ببطاقة الصعود إلى الطائرة، والتى ستحتاج للمحافظة عليها لتتاح للتفتيش فى نقاط التفتيش الأمنى.
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6- مجرد مرورك من خلال أمن المطار، راجع إحدى الشاشات الكثيرة المتوفرة فى مختلف أرجاء مبنى المطار، للتأكد من أن رحلتك تسير وفقاً للوقت المحدد لها.
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